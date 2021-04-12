Çorum’da 165 bin doz aşı uygulandı

Türkiye’de korona virüsünün (Kovid-19) en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 500 bin birinci doz, 1 milyon ise ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin doz aşı yapıldı.

Koronavirüs’ün mutasyona uğramasının ardından ülkemizde virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili oldu. Kovid-19 risk haritasının açıklandığı ilk günden bu zamana Samsun nüfusa oranla vaka sayısında başı çekerken, Ordu ve Sinop gibi iller de Samsun’u takip ederek çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin birinci doz, 1 milyon ise ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin doz aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde iki doz toplam 390 bine yakın aşı ile Samsun birinci sırada yer alırken, Ordu ve Giresun’da da iki doz toplam aşı 250’şer bine yaklaştı. Çorum’da 96 bin 219 birinci doz, 68 bin 756 ikinci doz olmak üzere 164 bin 975 doz aşı uygulandı. 12 Nisan 2021 itibariyle Türkiye genelinde ise 11 milyon 287 bin 318 birinci doz, 7 milyon 645 bin 686 ikinci doz olmak üzere toplam 18 milyon 933 bin 004 doz aşı uygulanmış oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

