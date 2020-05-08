Çorum’da 1514 kamu personeli idari izinli

Bilindiği gibi Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan esnek çalışma modelini vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler üzerine sona erdirdi.

Çorum Valiliği tarafından esnek çalışma ve memurların mesai saatlerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımızın 22.03.2020 tarihli, Covıd-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu ve 2020/4 sayılı genelgesinde; kamu çalışanlarının idari izinli sayılması veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine dair usul ve esasların taşra teşkilatlarında vali tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirlerinden olan kamu çalışanlarının esnek çalışma konusunda ilimizde bazı kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “İlimizdeki vaka artışındaki ve salgının etkilerindeki azalma ile bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler değerlendirilerek, 24.03.2020 tarihli ve 4417 sayılı Genelgemizle daha önce kamu görevlilerinin asgari sayıda görevli bulundurmak şartıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm personelin uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanarak idari izinli sayılması kararlaştırılmış olup, hastalığın seyrindeki olumlu gelişmeler üzerine 06.05.2020 tarihli ve 5776 sayılı yazımızla da normal çalışma düzenine dönülmüştür. Ayrıca tedbir amaçlı olarak il genelinde 1813 kişi idari izinli sayılmış iken, yapılan değerlendirme sonucu 299 personel göreve başlatılmış olup, halen idari izinli personel sayısı 1514’tür.

Değişen şartlara göre yeni normalleşme aşamasına geçilebilmesi için alınan tedbirler tedrici olarak ve kontrollü bir şekilde değiştirilmekte veya esnetilmektedir. Alınan her karar istişare edilerek, üzerinde düşünülerek alınmakta ve herbir vatandaşımızın, insanımızın bu hastalıktan en az seviyede veya hiç zarar görmeden kurtulması amaçlanmaktadır” denildi.

(Haber Merkezi)