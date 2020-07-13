Çorum’da 15 Temmuz

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da bir dizi anma etkinliği yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz Gecesi 50 şer kişilik gruplarla demokrasi nöbeti tutulacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm kamu kurumları bayraklarla, açık hava mecraları ise 15 Temmuz ruhunu yansıtan görsellerle donatılacak. FETÖ’nün ‘üniversite yapılanmaları tarihsel arka planı ve inanç sistemi’ konulu kısa röportajların üniversitenin web sitesinden yayınlanırken, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği yarışmalarla ilgili sergi de açılacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 13.00’de şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Müzesi içindeki Şehit Emanetleri Sergisi açılacak. Aynı gün saat 16.00’da ise Abide Kavşağı Şehitler Anıtı açılacak. Kadeş Barış Meydanı’nda 08.00-23.00 saatleri arasında kan bağışında bulunulurken, 12.00’de Ulucami’de Öğle Namazı öncesi Kuran’ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif etkinliği düzenlenecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 20.00-05.00 saatleri arasında Hürriyet Meydanı’nda yapılacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Kuran’ı Kerim tilaveti, dua ve protokol konuşmalarının ardından slayt gösterisi, ödül töreni ile devam edecek olan etkinlikler İlahi ve Ezgilerle Kahramanlık Türküleri konseri ve demokrasi nöbeti ile son bulacak.

(Haber Merkezi)