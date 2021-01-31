Çorum’da 136 işyerine ilk ihlal uyarısında bulunuldu

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada merkez ve ilçelerde 22-29 Ocak 2021 tarihleri arasında 15 adet ihbar alındığı, bu ihbarların bir tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olduğu ve geriye kalan 14 ihbarın mahalle denetim ekipleri tarafından bildirildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Bununla birlikte yine Çorum merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerince 827 kişinin denetlendiği ayrıca denetim ekiplerince 9 bin 774 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendiği ve gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 2 adet tutanağın İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildiği ve maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 136 işyeri ve kişilere de birinci ihlal uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Açıklamada 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden bir kişinin bile olmadığı da ifade edildi.

(Haber Merkezi)