Çorum’da 1.330 cami var
Türkiye’de 89 bin 445, Çorum’da ise bin 330 caminin müslümanlara hizmet verdiği bildirildi. TÜİK din istatistiklerine göre Çorum, Türkiye illeri cami varlığı bakımından iller sıralamasında, bin 330 cami sayısıyla 25’inci sırada yer aldı. Ülkede en çok caminin bulunduğu il 3 bin 530 ibadethane ile İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan 5 il Bayburt, Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak sıralandı.
Türkiye illeri cami sayısı dağılımı; İstanbul 3.530, Konya 3.238, Ankara 3.171, Samsun 2.742, Kastamonu 2.594, Antalya 2.295, Ordu 2.119, Şanlıurfa 2.086, Diyarbakır 2.075, Trabzon 2.058, İzmir 1.915, Bursa 1.776, Manisa 1.757, Balıkesir 1.677, Erzurum 1.618, Giresun 1.610, Mersin 1.582, Zonguldak 1.519, Adana 1.474, Van 1.422, Kayseri 1.396, Sivas 1.372, Kahramanmaraş 1.351, Sakarya 1.338, Çorum 1.330, Bolu 1.267, Kütahya 1.244, Denizli 1.228, Kocaeli 1.223, Afyonkarahisar 1.202, Mardin 1.179, Tokat 1.173, Sinop 1.151, Aydın 1.141, Muğla 1.092, Hatay 1.092, Rize 1.087, Gaziantep 1.078, Elazığ 1.011, Yozgat 987, Malatya 985, Karabük 970, Ağrı 934, Çanakkale 828, Eskişehir 789, Bartın 788, Adıyaman 784, Çankırı 747, Isparta 743, Bitlis 730, Artvin 704, Düzce 685, Amasya 685, Batman 684, Siirt 648, Bingöl 629, Muş 616, Aksaray 609, Erzincan 586, Osmaniye 584, Uşak 572, Gümüşhane 558, Şırnak 552, Tekirdağ 544, Burdur 541, Kars 518, Karaman 513, Nevşehir 509, Kırşehir 502, Hakkari 487, Niğde 439, Bilecik 428, Edirne 406, Kırıkkale 375, Kırklareli 301, Ardahan 280, Bayburt 256, Iğdır 253, Kilis 226, Yalova 168, Tunceli 89.olarak kaydedildi. (İHA)