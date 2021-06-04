Çorum’da 13 farklı köyde 192 adet afet konutu yapıldı

AFAD İl Müdürlüğü’nün yaptığı yardımların Konut Yapımı, Acil Yardım Ödemeleri, Hazır Konut Kredisi Kullandırılması ve Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı Ödemeleri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığı belirtildi.

Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 17 Aralık 2009 tarihinde kurulduğu, 2009-2021 yılları arası 13 farklı köyde 192 adet afet konutunun yapılarak hak sahiplerine teslim edildiği belirtilerek bu 192 adet afet konutunun toplam proje bedelinin 13 milyon 462 bin 173 TL olduğu açıklandı.

Hazır konu kredisi olarak, heyelan ve yangın afetleri nedeniyle iki farklı köyde hak sahibi olan 6 aileye Hazır Konut Kredisi kullandırıldığı, kullandırılan kredi tutarının toplam 873 bin TL olduğu belirtilen açıklamada diğer yapılan yardımlarla ilgili şu bilgilere yer verildi;

“ACİL YARDIM ÖDEMELERİ; Müdürlüğümüzce 2009-2021 yılları arasında yangın afeti nedeniyle 1 milyon 692 bin TL, deprem afeti nedeniyle 409 bin 294 TL, heyelan afeti nedeniyle 572 bin 353 TL, kaya düşme afeti nedeniyle 26 bin 344 TL, fırtına afeti nedeniyle 28 bin 500 TL, sel ve taşkın afeti nedeniyle 2 milyon 709 bin TL olmak üzere 5 milyon 437 bin 492 TL afetten etkilenen ailelere nakdi yardım yapılmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI ACİL DESTEK HESABI ÖDEMELERİ: Yangın afeti nedeniyle iki köyde toplam 14 aileye 175.000,00 TL acil destek yardımı yapılmıştır. Meteorolojik afetler nedeniyle ilimiz genelinde meydana gelen ekili tarımsal alanların zarar görmesi sebebiyle 5 milyon 700 bin TL tutarında yardım tohum desteği olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda afetten zarar gören çiftçilerimize acil destek yardımı yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Hesabı ödemeleri toplamı ise 5 milyon 875 bin TL’dir.

Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2009-2021 yılları arasında afet ve acil durumlar nedeniyle ilimiz genelinde toplam 25 milyon 647 bin 665 TL toplam yardım yapılmıştır. Yapılan yardımların bir kısmı nakdi, bir kısmı destek, bir kısmı faizsiz kredi ile konut yapımı ve bir kısmı da faizsiz hazır konut kredisi olarak kullandırılmıştır”

(Haber Merkezi)