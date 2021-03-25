Çorum’da 127 bin kişiye Covid-19 aşısı uygulandı

Açıklanan aşı rakamlarına göre bugüne kadar Çorum’un yaklaşık yüzde 15’ine aşı uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda ülke genelinde 14 milyon 389 bin aşı uygulanırken, Çorum’da ise aşılama 127 bine yaklaştı. 72 bin 893 kişinin birinci doz aşısını olduğu Çorum’da 53 bin 733 kişiye de ikinci doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ocak ayından itibaren ilk aşılar sağlık çalışanlarına iki doz halinde yapılırken daha sonra da 90 yaşından başlamak üzere kademeli olarak 85-80-75-70 ve son olarak ise 65 yaşındaki vatandaşların aşılanma işlemine geçildi.

Normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye’de mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girerken ülke genelinde 8 milyon 184 bin 333kişiye birinci doz, 6 milyon 204 bin 845 kişiye ise ikinci doz aşısının yapıldığı bildirildi.

(Haber Merkezi)

