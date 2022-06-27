Çorum’da 11 kişi tavuk ve pilavdan zehirlendi
Güncel 27.06.2022, 21:55
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Çorum’da yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 25.06.2022 ve 26.06.2022 günü Çorum merkezde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk ve pilav yiyen 11 kişide bir süre sonra bulantı ve kusma meydana gelmesi nedeniyle zehirlenme şüphesi ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Zehirlenen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yapılan şikayetler üzerine Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenme olayının kaynaklandığı işletmede satılan gıda ürünlerinden numune aldığı öğrenildi.
Zehirlenme olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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