Çorum’da 11 kadın kooperatifi bulunuyor

Osman Günay’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde “kadın kooperatifleri” hakkında hazırlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sunan Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, “Çorum merkez ve ilçeleri olmak üzere toplamda 11 adet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bulunmaktadır” dedi.

Çorum’da merkez dahil muhtelif ilçelerde 2016 yılından itibaren kadınların kurmuş olduğu kooperatiflerin bulunduğunu kaydeden Yağlı, “Bunlar, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Alaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi,

Puduheba Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çorum Zerafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mavi Umutlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çorum Kadeş Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperatifi, Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi’dir” dedi.

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerde ise kooperatiflerin kurucu üye sayılarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Yağlı, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi:

“Müdürlüğümüz personelimizin yaptığı çalışmalar neticesinde yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’dan Müdürlüğümüze kayıtlı bütün kooperatiflerimiz destek alarak faydalanmıştır.

Ticaret Bakanlığı; Kooperatifler ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak projeleri “Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı” çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. İl Müdürümüz Fikret Yıldırım ve Müdürlüğümüz personeli Tülay Şahin ve Elif Karadağ tarafından yapılan çalışmalar sayesinde KOOP-DES programı çerçevesinde Çorum Zerafet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin projesi bakanlığımız tarafından uygun bulunarak 149 bin lira hibe desteği verilmiştir, henüz üretim aşamasına geçilmemiştir. Ayrıca Çorum Mavi Umutlar ve Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin projeleri de Bakanlığa gönderilmiştir.

Kooperatiflerin her yıl birinci ve altıncı ayda yapmak zorunda oldukları genel kurul toplantıları pandemi sürecinden dolayı ertelenmiştir, bu da kooperatiflerin yapacakları çalışmaları olumsuz etkilemiştir.

Kooperatiflerimizin geneli üretim yapmaktadır, yeni kurulan kooperatiflerimiz üretim aşamasındadır. Müdürlüğümüz olarak kooperatiflerimize ziyaretler gerçekleştirilerek bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Toplam 11 kooperatif mevcut olup, ortak üye sayısı 85 kişiden oluşmaktadır.” (Haber Merkezi)