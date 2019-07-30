Çorum’da 11 günübirlik ev denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Çorum’da emniyet güçleri günübirlik evlere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca 81 ilde eş zamanlı “göçmen kaçakçılığı”, “kiralık araç̧ firmaları” ve “günübirlik kiralanan evlere” yönelik uygulama yapıldı.