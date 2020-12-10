Çorum’da 11 ayda 7503 olaydan 7172’si aydınlatıldı

İl genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2020 yılı ilk 11 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2020 yılı ilk 11 ayda 197 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 94 silah ile birlikte, ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 93 şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti 64 silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Asayiş birimlerince 2020 yılı ilk 11 ayda yapılan GBT sorgulamasında, 305.279 şahıstan 456 şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 121.137 aracın sorgulaması yapılmış, toplamda 2.095 araca 1.093.754,00 TL idari para cezası uygulanmış, 640 araç trafikten men edilmiştir.” (Haber Merkezi)