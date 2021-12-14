Çorum’da 11 ayda 7 bin 203 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu. İlk el konut satış sayısı 55 bin 706 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında 123 bin 108 konut el değiştirdi. Yabancılara Kasım ayında 7 bin 363 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Öte yandan TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kasım ayında Samsun’da 3 bin 182 adet, Tokat’ta 855 adet, Amasya’da 562 adet ve Çorum’da ise Bin 25 adet konut satıldığı belirtildi. Çorum’da Ocak-Kasım döneminde satılan konut sayısı ise 7 bin 203 adete ulaştı.

(Haber Merkezi)

