“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”

Çorum’da 1099 öğrencinin özel eğitim aldığını belirten Kaya, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin işleyişini ekonomik olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Kaya son olarak, “Günümüz şartlarına uygun nitelik ve kalitede hizmet vermek amacını ilke edinmiş olan, mevcut rezerve kapasitesi, fiziksel donanımı, tecrübeli uzman kadrosu ve özellikle ileriye yönelik kalıcı bilimsel plan ve programları ile hizmetlerini sürdüren bu kurumlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. (Esra ESEN)