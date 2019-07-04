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“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”

İl Genel Meclisi aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Kaya, engellilere yönelik eğitimin her kademesinde her engelli grubunun durumuna ve ihtiyacına yönelik uygun alt yapı ve teknolojik olanaklara sahip okulları araştırarak hazırladıkları raporu sundu.

“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”

İl Genel Meclisi aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Kaya, engellilere yönelik eğitimin her kademesinde her engelli grubunun durumuna ve ihtiyacına yönelik uygun alt yapı ve teknolojik olanaklara sahip okulları araştırarak hazırladıkları raporu sundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:35
“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”

Çorum’da 1099 öğrencinin özel eğitim aldığını belirten Kaya, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin işleyişini ekonomik olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

Kaya son olarak, “Günümüz şartlarına uygun nitelik ve kalitede hizmet vermek amacını ilke edinmiş olan, mevcut rezerve kapasitesi, fiziksel donanımı, tecrübeli uzman kadrosu ve özellikle ileriye yönelik kalıcı bilimsel plan ve programları ile hizmetlerini sürdüren bu kurumlara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. (Esra ESEN)

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