Çorum’da 109 toplanma alanı var

Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Toplanma alanı; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

İlimizde de 50’si merkezde olmak üzere toplam 109 toplanma alanı belirlenmiştir. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın afet ve acil durum toplanma alanlarını turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilirler” denildi. (Haber Merkezi)