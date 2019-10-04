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Çorum’da 109 toplanma alanı var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için afetlere hazırlık yılı çalışmaları başlatıldı. 12 ayda, 12 temayı kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı Ekim ayı için “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” teması belirlendi.

Çorum’da 109 toplanma alanı var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için afetlere hazırlık yılı çalışmaları başlatıldı. 12 ayda, 12 temayı kapsayan Afetlere Hazırlık Yılı Ekim ayı için “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları” teması belirlendi.

04 Ekim 2019 Cuma 00:03
Çorum’da 109 toplanma alanı var

Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Toplanma alanı; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

İlimizde de 50’si merkezde olmak üzere toplam 109 toplanma alanı belirlenmiştir. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın afet ve acil durum toplanma alanlarını turkiye.gov.tr adresinden öğrenebilirler” denildi. (Haber Merkezi)

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