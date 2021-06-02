“Çorum’da 10.550 metre bisiklet yolu var”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Gençlik ve Spor Komisyonu’nun hazırladığı raporda şu görüşlere yer verildi:

“Çorum Belediyesi’nin ÇORBİS uygulaması ile halkımız aktif olarak bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaktadır.

İlimizde Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde çift yönlü 3 bin metre, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde tek yönlü 1200 metre, Kentpark’ta 1250 metre, Çiftlik Caddesi-Tuzcular kavşağı arası çift yönlü 3600 metre, Akşemseddin Caddesi-Kentpark geçişi çift yönlü 300 metre, Akpınar Caddesi-Çöplü Caddesi-Azerbaycan Caddesi tek yönlü 800 metre, Fevzi Çakmak 3. Cadde tek yönlü 400 metre olmak üzere toplam 10.550 metre bisiklet yolu var.

Fevzi Çakmak 3. Cadde, Erzurum Dede, Terminal, Fen Lisesi caddeleri, Kentpark mevkii ve Ata 1. Cadde’de bisiklet yolu çalışmaları devam etmektedir.”

(Haber Merkezi)

