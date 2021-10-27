Çorum’da 10 okul depreme karşı güçlendirildi

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Dodurga, İskilip, Mecitözü, Kargı, Lâçin ve Osmancık ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptırdığı deprem analizleri neticesinde güçlendirme kararı verilen okullardan 10’unda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanarak eğitim öğretim faaliyetleri yeniden başlandığı bildirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan deprem analizleri neticesinde yeni yapılacak binalarında eğitim öğretime devam etmesi kararlaştırılan 24 Derslikli Çorum Eti Anadolu Lisesi, 20 Derslikli Çorum Bahçelievler İlkokulu ve 12 Derslikli Osmancık Nenehatun Ortaokulu’nda da çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in de katılımı ile 2021 Eylül ayı Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı yapıldığı ve eğitim yatırımlarının görüşüldüğü belirtildi.



(Haber Merkezi)

