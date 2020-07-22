“Çorum’da 10 bin 453 işçiye kısa çalışma ödeneği verildi”

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Vali Yardımcısı Orhan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile diğer kurul üyelerinin hazır bulunduğu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nda ilimizin istihdam durumu ele alınarak gündemdeki maddeler görüşüldü.

Toplantının basına açık bölümünde İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ilimizin istihdam durumu ile ilgili sunum yaptı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik önemli katkılar sağladığını dile getiren Ali Şahan, “İstihdam ve işsizlik sadece ülkemizde değil dünyada da birinci öncelikli problemdir. İnsan var olduğu sürece de dünyada birinci problem olmaya devam edecektir. Artık işsize iş bulmak yeterli değildir. Günümüzde iş arayanlar, emek gücüne dayalı işler değil, bilgi ve beceriye dayalı, daha yüksek ücret alabileceği, insana yakışır işler talep etmektedirler. Günümüz dünyasında üretmek kadar ürettiğini pazarlamak da o kadar önemlidir. Ürettiğini satmanın temel koşulu ise kaliteyi ucuza üretmekten geçer” dedi.

İŞKUR’un üstlendiği yasal ve sosyal sorumluluğun bilinci ile her geçen gün daha da genişleyen bir kitleye hizmet verdiğini hatırlatan Şahan, son dönemde hizmetlerin online yapıldığını da hatırlattı.

Kurumun 8 Eylül 1999 tarihinde çıkan İşsizlik Sigortası Kanunu ile tüm işsiz kalan ve işsizlik sigortası şartlarının taşıyanlara işsizlik ödeneği ödediğini hatırlatan Şahan, dünyayı etkileyen koronovirüs pandemisi sonrasında ilimizde yaptıkları hizmetler hakkında da bilgiler verdi. Şahan, “Çin' de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını dolayısı ile Kurumumuzda yoğun bir çalışma yürütülmüş olup, İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği, ödemesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Bu süreçte 30/06/2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği için 1924 işyeri müracaat etmiş olup, bu işyerlerinde çalışan 14630 sigortalının işlemleri yapılmış ve hak eden 10453 kişiye toplam 12.650.796 TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılmıştır. Yine Ocak ayından beri Bin 278 kişiye işyerinden çıkartılması nedeniyle toplam 17.255.567 TL işsizlik ödeneği ödenmiştir.

Bu işyerlerinde çalışan ve hem kısa çalışma ödeneğini hak etmeyen, hem de işsizlik sigortasından faydalanamayanlara Nisan ayında 2407 kişiye 1.194.754 TL, Mayıs ayında 3159 kişiye 3.124.300 TL ve Haziran ayında 2331 kişiye 2.035.551 TL olmak üzere her üç ay için toplam 6.357.605 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılmıştır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)