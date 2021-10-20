Çorum’da 10 ay içinde 434 bin acil çağrı alındı
Güncel 20.10.2021, 21:20
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Çorum Acil Çağrı Merkezi’nde, tüm çağrı merkezlerinin birleştirilmesinden sonra, 10 ay içinde 433.993 çağrı alındığı, bunlardan 216.136’sının kurumlara aktarıldığı bildirildi.
Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, çağrı karşılayıcı Kerime Nur Ay ve elektrik-elektronik mühendisi Sezer Civelek, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler.
Bu konudaki ayrıntılı haberimizi yarın vereceğiz. (Taner ŞİMŞEK)
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|8
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|8
|8
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|18
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|12
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|8
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|11
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|10
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|8
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|8
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|2
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|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
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|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
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|17
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|17
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|15
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