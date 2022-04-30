Çorum’da 1 Mayıs mitingi Saat Kulesi’nde
İşçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs için yarın saat 14.00’de Saat Kulesi’nde bir miting düzenlenecek.
Güncel 30.04.2022, 01:10
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“Covid-19” salgını nedeniyle iki yıldır kutlanamayan 1 Mayıs için DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş sendikaları tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği işçi ve emekçiler yarın saat 13.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanacak ve buradan mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyecekler. (Haber Merkezi)
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