Çorum’da 1 mahalle ve 6 köy göçmenlere kapatıldı

Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahallenin, yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çorum’da merkez Çepni Mahallesi ile merkeze bağlı Kadıkırı, Sarimbey, Karapınar, Eskiekin (Harmantarla mevkii), Çomarbaşı (Rıçvanlar mevkii) ve Hamdiköy (Aşağı mevkii) köyleri yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatıldı. (Haber Merkezi)

