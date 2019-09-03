Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98826
ALTIN
284.363
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9394
EURO
6.2999

Çorum’a yolcu getiren otobüs Ankara’da kaza yaptı

Ankara Akıncılar gişeleri mevkiinde Çorum’a yolcu taşıyan otobüs, devrilen TIR’a çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Çorum’a yolcu getiren otobüs Ankara’da kaza yaptı

Ankara Akıncılar gişeleri mevkiinde Çorum’a yolcu taşıyan otobüs, devrilen TIR’a çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

03 Eylül 2019 Salı 22:56
Çorum’a yolcu getiren otobüs Ankara’da kaza yaptı

Ankara Akıncılar gişeleri mevkiinde Çorum’a yolcu taşıyan otobüs, devrilen TIR’a çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikameti Akıncılar gişeleri mevkiinde şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 63 E 9993 plakalı içme suyu taşımakta olan TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan devrildi. TIR’ın hemen ardından gelen ve İstanbul’dan Çorum’a yolcu taşıyan 37 LJ 257 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ise TIR’dan devrilen suların kayganlaştırdığı yolda sürücünün ani fren yapmasına rağmen duramayarak devrilen TIR’a çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan TIR şoförünü ambulansta ayakta tedavi ederken kaza yapan otobüste yolcu olan hamile bir kadın başının dönmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerinde hazır bulunan ambulansa kaldırılan hamile kadına sağlık görevlileri müdahale etti.

Kaza anında otoyolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “TIR şoförü uyumuş herhalde. Aracı kurtarayım derken de TIR’ı yatırmış. Otobüs sonradan gelmiş. Son anda fark etmiş ama yol kaygan olduğu için durduramamış otobüsü. Biz, otobüsün arkasındaki araçtaydık. Biz de son anda fark ettik. Otobüs dörtlü sinyal verince gördük. Otobüsün yanındaki otomobilde zor kurtuldu yoksa bariyerlere vuracaktı.”

Kaza sonucu trafiğe tamamen kapanan Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Sürücülerin kontak kapattığı otoyol, devrilen TIR’ın yolun kenarına çekilmesiyle normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlayan ekipler, kaza yapan sürücülerin ifadelerini aldı. (İHA)

İlgili Haberler
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Komutan görevine başladı
Komutan görevine başladı
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
TED, bilgilendirdi
TED, bilgilendirdi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim