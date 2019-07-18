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Çorum’a yeni mahkeme

Yeni mahkemelerin Ankara, Çorum ve Van'da faaliyete geçmesine dair HSK karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum’a yeni mahkeme

Yeni mahkemelerin Ankara, Çorum ve Van'da faaliyete geçmesine dair HSK karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:20
Çorum’a yeni mahkeme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere yeni ihtisas mahkemeleri görevlendirildi. Mahkemelerin Ankara, Çorum ve Van'da faaliyete geçmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara bazı ihtisas mahkemelerinin bakmasına karar vermişti. Bu çerçevede HSK 1. Dairesi, bu mahkemelere ek yeni ihtisas mahkemelerinin oluşturulması kararı aldı. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakmak üzre, Ankara 34'üncü, Çorum 3'üncü ve Van 7'inci ağır ceza mahkemelerinin ihtisas mahkemesi olarak çalışmasına karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(TRT Haber)

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