“Çorum’a yatırımlar artarak devam edecek”
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Çorum'da, Valilik ve Belediye tarafından organize edilen bayramlaşma programına katıldı.
Dere, Hürriyet Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, bir hafta önce Suriye'ye gittiğini, Suriye'den, Libya'dan, Irak'tan silahlı kuvvetler mensuplarının selamını getirdiğini söyledi.
Türk ordusunun kahramanlıklarında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Dere, şöyle devam etti:
"Biz burada bu sıcakta belki biraz terliyoruz. Suriye'de 45-50 derece altında, 50 kilogram malzemeleriyle zor şartlar altında mücadele eden kahraman ordumuz için bu mübarek günlerde sizlerden dua bekliyorum. Bugüne kadar ülke, millet, vatan ve din için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda gazi olan kardeşlerimize, operasyonlar sırasında yaralanıp tedavi görenlere acil şifalar diliyorum."
Dere, Çorum'a savunma sanayisine yönelik yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti. (AA)
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