Çorum’a yapılacak yeni yol ve kavşaklar ele alındı

Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Çorum merkez ve ilçelerinde devam eden karayolları çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda; Çorum şehir merkezinde yapılması planlanan ve 8 ilçeyi il merkezine bağlayan çevre yolu, İskilip-Osmancık yolu-Akşemseddin Caddesi güzergâhına seviyeli kavşak yapım ihalesinin hayata geçirilmesi konusu başta olmak üzere, Çorum merkez ilçe bağlantı yolları ve kavşaklar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Osmancık Üst Geçidi’nde yaşanan mağduriyet, sık sık kazaların meydana geldiği İlim Yayma Kavşağı’na ileride seviyeli kavşak yapılması, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne çok yönlü kavşak yapılması gibi kent merkezindeki karayolları çalışmalarındaki birçok önemli konuda istişare ve değerlendirmelerde bulunularak önemli kararların alındığı bildirildi.

İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı-Ankara, İskilip-Tosya, Uğurludağ-Çorum, Oğuzlar-İskilip, Osmancık-Çorum, Osmancık-Merzifon, Kargı-Osmancık-Saraydüzü, Mecitözü-Amasya, Ortaköy-Çorum, Alaca-Çorum, Zile-Çekerek-Alaca-Boğazkale ayrımı, Alaca-Sungurlu ve Boğazkale-Sungurlu karayollarıyla ilgili yapılacak ve yapılması planlanan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizde yapılması planlanan yeni yol ve kavşaklar hakkında Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle Sn. Valimiz, Milletvekillerimiz, AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanımızın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)