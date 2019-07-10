“Çorum’a yakışır bir festival yapılacak”

36. Hitit Fuar ve Festivali Organizasyon Komitesi adına bir açıklama yayınlayan Başkan Yardımcısı Candan, çıkan haberlerde, Çorum Belediyesi ve Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali ile ilgili haksız değerlendirmelere yer verildiğini kaydetti.

Başkan Yardımcısı Candan, açıklamasının devamında çıkan haber hakkında şunları söyledi; “Belediyemiz tarafından geleneksel düzenlenen ve dört yıldır ara verilen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin 36.sı, 12 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve üç gün sürecek bir organizasyondur. Programlar arasında sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteler yer almaktadır.

Festival etkinliklerinin temel amacı Çorum’un birlik ve beraberliğine katkı verecek ve tüm kesimleri bir araya getirerek toplumsal barışı pekiştirecek bir sosyal zemin oluşturmaktır. Konserler festival programımızın en fazla ilgi gören programları olduğundan hemşehrilerimizin beklentilerini azami ölçüde sağlayacak sanatçıları davet ediyoruz. Sanatçıların halk nezdindeki itibarı yanında hangi kurum ve kuruluşlar tarafından konser vermek üzere davet edildiği de bizim için referans oluşturmaktadır.

13 Temmuz Cumartesi akşamı Festivalimizde sahne alacak olan Erkan Oğur, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 1-5 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslar Arası Halk Müzikleri Festivali’nde sahne almış usta bir sanatçıdır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere aynı hassasiyetlere sahip olduğumuz birçok belediye (Eyüpsultan, Beykoz, Tuzla, Küçükçekmece, Yıldırım…) Sayın Erkan Oğur’u müzikseverlerle buluşturmuştur. Yeniakit internet sitesinde Kültür Bakanlığı tarafından konser listesinden çıkarılan başka bir sanatçı emsal gösterilerek yapılan değerlendirmeler hakkaniyetli değildir.

Çorum halkımızın bütün renklerini kucaklayacak 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’ne yönelik haksız yorum ve değerlendirmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Hemşehrilerimizin heyecanla beklediği etkinliklerimizin coşku ve huzur içinde geçmesi için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Belediyemize ve Çorum’a yakışır bir festival gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

(Volkan SINAYUÇ)