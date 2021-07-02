Çorum’a yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

(AA)

