Çorum’a uygulanan ambargo zulümdür, ayıptır, günahtır!

İkinci havalimanı Tokat’a hayırlı olsun. Merzifon Havalimanı’nın terminali yenileniyor, Yozgat’a devasa bir havalimanı yapılıyor, Kastamonu yine görkemli bir havalimanına sahip…Hepsine hayırlı olsun.

Ama, havalimanı konusunda yıllardır keskin bir “ambargo” uygulanan Çorum’un suçu, günahı ne? Kendi dinamikleriyle, dişiyle-tırnağıyla sanayileşme hamlesini başlatması, bölgesel kalkınmanın lokomotifi işlevini üstlenmesi, yıllık ihracat rakamını 1.5 milyar doların üzerine çıkarması mı?

Havalimanı olmadan “sanayi kenti” olunamayacağına göre, sanki, “Çorum’un sanayileşmesinin önünü keselim, bölgede başka sanayi merkezleri oluşturalım!” şeklinde bir plan uygulanıyor gibi! Bu koşullarda Çorum’un sonu, dinamizmini kaybedip “emekli kenti”ne dönüşmek olacak elbette.

Bu yapılan, gerçekten Çorum’a zulümdür, ayıptır, günahtır! Hakkaniyete asla uymaz! Asla adil değildir! Büyük vebali vardır!

(Mehmet YOLYAPAR)

