Çorum’a Tarım ve Meslek Lisesi açılıyor

Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Osmancık ilçesine Tarım ve Meslek Lisesi açılacağı bilgisini verdi. 15 gün önce girişimlerini yaptıklarını ve onay aldıklarını bildiren Kodek, “İlk etapta işi hızlandırmak adına Osmancık’ta Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu sene açılışımızı yaptık. Bu sene LGS’ye giren öğrencilerimizden diğer illerden de gelmek üzere sınavlı bir şekilde 30 kişilik kontenjanımızı açtık. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçecek. Tercih yapmayı düşünen öğrencilerimize duyurmuş olalım.” dedi.

Tarım ve meslek liselerinin spesifik liselerden olduğunu kaydeden Kodek, “Bunların pansiyonları olması gerekiyor, laboratuvarları belli bir dönüm arazinin olması gerekiyor. Akabindeki çalışmalarımızı da yaptık. 2023-2024 yılları arasındaki devlet yatırımı programlarına da koydurduk. İnşallah Allah nasip ederse bu sene ilk öğrencilerimizi alıyoruz.” ifadesine yer verdi.

