Çorum’a “tarihi eserlerle çevrelenen bir meydan”

Çorum’un ünlü Saat Kulesi’nin merkezinde bulunduğu Hürriyet Meydanı’nın tarihi eserlerle çevrelenen geniş bir meydan olarak düzenlenmesi, Çorum’un 16 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan, 7 Mart 1994 tarihinde kaybettiğimiz Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun hayallerini süsleyen bir projeydi.

Hepsi tarihi nitelikte; Belediye Binası, Ali Paşa Hamamı (Yeni Hamam), Velipaşa Hanı, Ayakkabıcılar Arastası, Ulucami, Güpür Hamamı, dünyanın en dar sokağı Dikiciler Arastası ile çevrelenen, ortasında Saat Kulesi ile devasa bir meydan…

O yılların mali yetersizlikleri nedeniyle “hayal” olarak kalan, neredeyse yarım asırlık bu projenin hayata geçirilmesi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nasip olacak gibi görünüyor. Nitekim, Halk Bankası Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan’ı ziyaret eden Başkan Aşgın, Halkbank Çarşı Şubesi’nin Belediye’ye devredilerek yıkılması konusunda anlaşmaya vardı.

Geriye, Ziraat Bankası binası ile yıkık durumdaki Güpür Hamamı’nın restorasyonu kalıyor. Meydanın arka planındaki Kilise’nin restorasyonu da gündeme alınmış bulunuyor. Yine Ulucami arkasında tarihi Yazma Eserler Kütüphanesi (eski İstiklal İlkokulu) yer alıyor.

Çorum’un silueti değişecek

Belediye Binası, Ali Paşa Hamamı (Yeni Hamam), Velipaşa Hanı, Ayakkabıcılar Arastası, Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası ile çevrelenen, ortasında Saat Kulesi bulunan Tarihi Kent Meydanı’na doğru bir engel ortadan kaldırıldı. Belediye Başkanı Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Arslan’la, yakın zamana kadar Çorumgaz tarafından da kullanılan Çarşı Şubesi’nin Belediye’ye devri ve yıkılması konusunda anlaştı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ı İstanbul’da banka genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Çorum Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan Saat Kulesi Meydan Projesi için büyük öneme sahip Halk Bankası Çarşı Şubesinin yıkılması için Belediyeye devri konusunda anlaşmaya varıldı.

Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ile yaptıkları görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, görüşmede tarihi kent meydanı oluşturulması için önemli aşamalardan olan Halk Bankası Çarşı Şubesinin boşaltılıp Çorum Belediyesine devri konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Başkan Aşgın, “Çorum’umuz için tarihi bir çalışmaya imza atıyoruz. Yapacağımız çalışmayla birlikte Ulucami ve Saat Kulesi arasında tarihi bir meydan oluşturacağız. Bu önemli çalışmada bizlere yardımlarını esirgemeyen Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Belediye Meclisi tarafından 28.07.2020 tarihinde kabul edildiğini ve Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da bu koruma planının onaylandığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Şehir merkezinde Tarihi Saat Kulesi yaya kullanım alanları içerisine katılmış olacak. Diğer tescilli yapılar olan Ayakkabıcılar Arastası, Velipaşa Hanı gibi yapılarla bir arada konumlandırıp tarihi yapıların bütünlük içerisinde olmasını sağlayacağız. Tarihi yapıların görünümünü kapatan Ziraat Bankası, Halk Bankası, ticari ve özel mülkiyetten oluşan yapılar yıkılacak. Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıları koruma planına uygun olarak ortaya çıkaracağız. Çorum’umuz çok önemli bir meydana kavuşacak ve tarihi bir siluet kazanacak.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, Dikiciler Arastası ve Saat Kulesi cephe sağlıklaştırma projelerinin de kısa süre içerisinde ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi. (Haber Merkezi)