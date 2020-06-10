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Çorum’a son teknoloji tohum eleme sistemi

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı beraberinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Baykal ve teknik ekiple beraber yapılacak olan son teknoloji tohum eleme tesisi ile ilgili tesisin kurulumu için Sungurlu’da bulunan Uyanıkerler Şirketine ait tohum eleme, temizleme ve ilaçlama tesisinde incelemelerde bulundu.

Güncel 10.06.2020, 21:00
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Çorum’a son teknoloji tohum eleme sistemi

İl Müdürü Orhan Sarı; amaçlarının Çorum çiftçisini son teknoloji tesislerle buluşturmak olduğunu söyleyerek bunun en kısa sürede başarmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

İl Müdürü Sarı; Bu tür tesislerle çiftçinin gelir seviyesini artırarak refah düzeyinin yükselmesine çalışacaklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)

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