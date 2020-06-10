Çorum’a son teknoloji tohum eleme sistemi

İl Müdürü Orhan Sarı; amaçlarının Çorum çiftçisini son teknoloji tesislerle buluşturmak olduğunu söyleyerek bunun en kısa sürede başarmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

İl Müdürü Sarı; Bu tür tesislerle çiftçinin gelir seviyesini artırarak refah düzeyinin yükselmesine çalışacaklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)