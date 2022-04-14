Flaş HaberÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
ÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Mardin Kızıltepe kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada ağır yaralı olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'da yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Çorumlu Asteğmen Semih Ucay, yaşam mücadelesini kaybetti.
Güncel 14.04.2022, 12:49 14.04.2022, 12:52
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Sungurlu’nun Eşme köyünden Mevlüt Kenesarı'nın Çorum'da yaşayan torunu Asteğmen Semih Ucay’ın şehadet haberi, derin üzüntüyle karşılandı. Asteğmen Semih Ucay’ın Çorum’da toprağa verilmesi bekleniyor.
Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyoruz.
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