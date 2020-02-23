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“Çorum’a sahip çıkıyoruz”

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, 7. Olağan Merkez İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, hızlı trenin 2021 yılında ihale edilerek en kısa zaman içerisinde bitirileceğini söyledi.

“Çorum’a sahip çıkıyoruz”

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, 7. Olağan Merkez İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, hızlı trenin 2021 yılında ihale edilerek en kısa zaman içerisinde bitirileceğini söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 21:03
“Çorum’a sahip çıkıyoruz”

Çorum’a onkoloji merkezi açılacağını, Karayolları’nın 11 şantiyede çalıştığını ve diğer alanlarla birlikte 1.2 katrilyonluk hizmet yapıldığını söyleyen Kaya, “Çorum’a sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kaya, konuşmasının devamında AK Parti’nin Anadolu ihtilali ile iktidar olduğunu ifade ederek, “O günden bu güne de her günü her saati bu millet için bu memleket için çalışmakla geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışmaya devam etmektedir. Ak Parti sadece bir parti değil, Türk Milleti’nin mücadelesinde bir kale, bir bayraktır. Onun için Ak Parti hem Türkiye’nin hem de ümmetin ümididir, geleceğidir. Ak Parti’nin kaderi Türkiye ve Müslümanların kaderidir. AK Parti’nin kaderi Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderidir” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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