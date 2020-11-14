“Çorum’a sağlanan pandemi desteği 132 milyon lirayı aştı”

Yoğun geçen TBMM gündeminin ardından Çorum’a gelen AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde komşularıyla bir araya gelen Milletvekili Ceylan, gün içerisinde de Gazi ve İnönü Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte Gazi Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Milletvekili Ceylan, hayırlı işler diledi. Esnaflarla başta pandemi süreci olmak üzere işlerinin durumu ile ilgili olarak istişare yapan Milletvekili Ceylan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların en kısa sürede atlatılacağına inandığını ifade etti.

Daha sonra İnönü Caddesi’ne geçen Milletvekili Ceylan, cadde boyu vatandaşlarla da sohbet etti. Cadde üzerindeki esnafları dinleyen ve onların gözünden genel ekonomik durum hakkında bilgi sahibi olan Milletvekili Ceylan, hükümetin pandemi döneminde esnafların sıkıntılarının giderilmesi noktasında çalışmalar yaptığını hatırlattı. Son olarak da pandemi sürecinden etkilenerek vergi ve SGK prim borçlarını ödeyemeyen esnaflar için yapılandırma kanunu çıkarıldığını anlatan Milletvekili Ceylan, borçların 18 taksitle 3 yıla yayılacak şekilde yapılandırılacağını, bunun de esnafları bir nebze de olsa rahatlatacağını vurguladı.

Pandemi sürecinden etkilenenler için devletin yardım ve desteklerinden de Çorum’un hak ettiği biçimde payına düşeni aldığını söyleyen Ceylan, şu anda kadar 132 milyonu aşan bir desteğin Çorum’a geldiğini vurguladı.

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin geçici olduğunun altını çizen Milletvekili Ceylan, “Allah en kısa zamanda eskisi gibi sohbet ve muhabbet ettiğimiz günlere dönmemizi nasip eylesin” dedi.