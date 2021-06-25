“Çorum’a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak”

Polis Moral Eğitim Merkezi’nin Çorum-Samsun yolunda Bölge Trafiğin alt tarafındaki 68 dönümlük alana yapılacağı bilgisini veren Ceylan, “Bu alanı İçişleri Bakanlığı’na devrettik. Burada 5 yıldızlı otel yapıyoruz. Polis Moral Eğitim Merkezi 10 bin metrekare kapalı alana sahip, konferans salonu, 150 yataklı oteli, spor kompleksi, yüzme havuzu ve bahçesinde kır düğünü yapılacak şekilde tasarlanacak. Proje çalışmaları başladı. Çorum'a getirisi, her ay polis memurlarımız değişik illerden gelerek burada eğitim alacak” diye konuştu.

YENİ BELEDİYE BİNASI 3-4 AY

İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAK

Ceylan ayrıca, 2017 yılında yapıma başlanan ve toplam 65 milyon lira bedelli yeni belediye binası ve hizmet kampüsü inşaatının yarıda kaldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sürecin başından beri takipçisi olduğunu belirten Ceylan, “Şunu rahatça söyleyebilirim ki burada bizim hiçbir problemimiz yok. Belediye binasının yapımında ne maddi ne de başka bir sorunumuz yok. Belediye binasını bitirecek maddi ne kadar parası varsa bunu biz biliyoruz. Bunu biz bir buçuk yıl önce belediyenin hesabına yatırtırdık. Ama maalesef bunu bazı ilçe yollarında da yaşadım ben. Müteahhitten kaynaklanan bazı sebepler var, müteahhitle anlaşamıyoruz, işi bitiremiyor. Fes etmek istiyoruz belli bir yere gelmiş. Mahkemeye gidiyor. Mahkeme süreci de 2 yıl gibi bir süre oldu. Bu gecikmenin tek sebebi bu. Ama ihalesi yapıldı, yer teslimi yapılıyor. 3-4 ay içerisinde inşallah yeni belediye binamızda sizlere daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdiden belediye binamız hayırlı olsun arkadaşlar” diye konuştu.

ONKOLOJİ HASTANESİNE İKİNCİ İHALE TEMMUZ’DA

Kentte yapımı devam eden Onkoloji Hastanesi hakkında da bilgi veren Ceylan, “Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi tüm teşekküllü olarak bizim nüfusumuzdaki 51 ilde bir tane Çorum’a yapılıyor. İlk kez. Sadece 50 milyon TL’lik kullanılacak tıbbi cihazlar teslim aldık Çorum’a getirdik bekliyoruz. Bu izni veren Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Kanser hastalığının tedavisinin zor olduğunu hatırlatan Ceylan, hastaneden hem Çorumluların hem de çevre illerden gelen hastaların yararlanacağını belirterek, “Bu Çorum’a yapılan en kıymetli yatırımların başında geliyor. Sağlık önemli. İnşallah hiçbirimizin yolu düşmez ama bu hastane gerekli. Bu hizmeti çok önemsiyoruz. İlk etabını bitirdik. İkinci etabın ihalesine de Temmuz’da çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

ESKİ DEVLET HASTANESİ’NDE

YIKIM İHALESİ 30 HAZİRAN’DA

Eski Devlet Hastanesi’nin yıkımı için ihalenin 30 Haziran’da yapılacağını kaydeden Ceylan, “İhalesi 30 Haziran’da ve yıkımına başlıyoruz. Yerine 15 bin m2 kapalı alan, yeniden 5 katlı bina yapılacak. Ve ikisini birleştirip yeniden açıyoruz. Söz verdiğimiz gibi” ifadesini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)

