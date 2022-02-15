Çorum’a özel eğitim anaokulu yapılacak

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, özel öğrencilerin eğitim alacağı ve geleceğe kazandırmak amacıyla Özel Eğitim Anaokulu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yaptıkları görüşmenin çok verimli geçtiğini anlattı.

Bakan Mahmut Özer’in okulun yapılması ile ilgili talimatları verdiğini kaydeden Milletvekili Kaya, Çorum Merkez’de Çöplü Mahallesi 4541 ada, 1 nolu parsel üzerine Özel Eğitim Anaokulunun yapılmasının planlandığını bildirdi.

Özel Anaokulu ile ilgili ihalenin Çorum İl Özel İdaresi tarafından 25 Şubat 2022 tarihinde Açık İhale usulü ile anahtar teslim götürü bedel üzerinden elektronik ortamda yapılacağını duyuran Milletvekili Kaya, ihale sonucunda hemen çalışmaların başlayarak Özel Eğitim Anaokulunun Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

İşin süresi 360 takvim günü olarak belirlendiğini belirten Milletvekili Kaya, okul binasında, “6 adet faaliyet odası, 2 adet uyku odası, 4 adet bireysel eğitim odası, çok amaçlı salon, doktor, hemşire odası, revir ve idari odalardan oluşmaktadır. Toplam 2 adet kat (Zemin ve 1. Kat) olup, 783 metrekare taban alanı, toplamda 1556 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır” bilgilerini paylaştı.

Çorum Milletvekili Kaya, Özel Eğitim Anaokulunun Çorum’a kazandırılmasında desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ve Çorum’a her fırsatta her alanda büyük desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

