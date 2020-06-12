“Çorum’a ortalama 43 kg yağmur düştü”

Yağışın başladığı andan itibaren Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) çalışmaları koordine ettiklerini belirten Aşgın, metrekareye düşen yaklaşık 43 kg’lık yağış nedeniyle küçük çaplı da olsa bazı aksaklıkların meydana geldiğini dile getirdi. Aşgın, “Dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına sonrası meydana gelen sel ve taşkınlara karşı bize ulaşan ihbarlara anında müdahale ettik” dedi.



Tedbiri elden bırakmadıklarını ve tüm birimlerin sabaha karşı teyakkuz halinde olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Olması muhtemel büyük bir afeti herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan çok şükür birkaç küçük badireyle atlattık. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın.” diye konuştu.

Daha sonra Çorum genelinde yağıştan etkilenen yerleri de ziyaret eden Başkan Aşgın, sağanak yağış sonrası özveriyle çalışan Belediye personeline teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)