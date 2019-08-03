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“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’a modern bir kütüphane kazandırmak için çaba göstereceklerini bildirdi.

“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum’a modern bir kütüphane kazandırmak için çaba göstereceklerini bildirdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:18
“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”

Çorum’da kütüphane konusunda eksikliklerin yaşandığını kaydeden Ahlatcı, “2020 yatırım programında değerlendirilmek üzere Çorum’a modern bir kütüphane yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Bu hususta önemli bir fizibilite çalışması da yapıldı” dedi.
“VELİPAŞA HANI TURİZME KAZANDIRILACAK”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede Velipaşa Hanı’nın restorasyonuna kaynak sözü aldıklarını belirten Ahlatcı, “Hanın restorasyonu için 5 milyon lira harcandı. Tamamlanması için 3 milyon liraya daha ihtiyaç var” diyerek, Velipaşa Hanı’nın tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği önemli bir merkez olacağını söyledi. 
Ahlatcı, Velpaşa Hanı’nın otel ve restoran işletmeciliğine açılarak kent turizmine önemli bir katkı sunacağını bildirdi. (Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

Son Güncelleme: 03.08.2019 20:19
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