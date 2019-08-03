“Çorum’a modern bir kütüphane kazandıracağız”

Çorum’da kütüphane konusunda eksikliklerin yaşandığını kaydeden Ahlatcı, “2020 yatırım programında değerlendirilmek üzere Çorum’a modern bir kütüphane yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Bu hususta önemli bir fizibilite çalışması da yapıldı” dedi.

“VELİPAŞA HANI TURİZME KAZANDIRILACAK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları görüşmede Velipaşa Hanı’nın restorasyonuna kaynak sözü aldıklarını belirten Ahlatcı, “Hanın restorasyonu için 5 milyon lira harcandı. Tamamlanması için 3 milyon liraya daha ihtiyaç var” diyerek, Velipaşa Hanı’nın tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği önemli bir merkez olacağını söyledi.

Ahlatcı, Velpaşa Hanı’nın otel ve restoran işletmeciliğine açılarak kent turizmine önemli bir katkı sunacağını bildirdi. (Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)