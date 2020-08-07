“Çorum’a mobil mutfak temin edilmeli”

Türk Kızılay Çorum Şubesi’nin bir mobil mutfak ve ikram aracına sahip olmadığını anlatan Kaplan, olası bir ihtiyaç durumunda bağlı bulunulan Ankara bölgesinden temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çorum bölgesi ve Türk Kızılay Derneği Çorum Şube Başkanlığı olarak olası bir ihtiyaç durumunda daha hızlı hizmet vermesini sağlayacak olan bir mobil mutfağa ihtiyaç bulunduğunu anlatan Kaplan, dolayısıyla Çorum ve ilçelerinin nüfusu göz önüne alınarak, bulunduğu coğrafi konuma hitap edecek böyle bir ihtiyacın Kızılay Genel Merkezinden temin edilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi, İyileştirme Şubesi, Yönetim Şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şubesi olmak üzere 4 şube müdürlüğünde 46 personel ile 7/24 esasına göre görev yaptığını da anlatan Mehmet Kaplan, müdürlükte 3 yıldız bröveli 6 adet dalgıç personel bulunduğunu, ildeki sualtı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarında hiçbir ücret almadan gönüllü olarak görev yaptıklarını söyledi.

Mehmet Kaplan meclis üyelerine yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. (Erkan BAYATLI)