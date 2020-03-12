Çorum’a lisanslı depo yatırımı

Konuyla ilgili olarak Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ortakları oldukları TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin olağan genel kurul toplantısında bir açıklama yaptı. Naki Özkubat, Çorum’a yönelik hedef projelerden birisi olan lisanslı depo kurulması için çaba gösterdikleri kaydetti.

Her zaman Çorum çiftçinin yanında olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan başta olmak üzere diğer ilgili kişilere konuyu ilettiklerini söyleyen Naki Özkubat, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. genel kurulunda ilimize yaklaşık 16 milyon TL’lik lisanslı depo yatırımı yapılması kararının alındığını da duyurdu.

“2020 yılı için yapılması planlanan lisanslı depolar için Çorum’un bütçesi onaylanmıştır. 2020 yılı sezonunda lisanslı depomuz ürün alımına başlayacak şekilde çalışmalarını hızlandırmıştır. Hedef projelerimizden olan lisanslı depoculuğun ilimizde kapasitesinin artırılması için yaptığımız çalışmalar neticesine ulaşmıştır” diyen Naki Özkubat, yatırımda emeği geçen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, milletvekilleri ve Belediye yönetimine teşekkür ederken, yatırımın tüm Çorum halkına, çiftçilere, hayırlı olması temennisinde de bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)