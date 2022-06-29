Çorum’a kuvvetli yağış uyarısı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başta can ve mal güvenliğinin korunması ve kurumlarımızın çalışmalarının aksatılmaması bakımından; oluşması muhtemel sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, kaya düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tüm vatandaşlarımızın tedbirli olması, özellikle dere yataklarından uzak durulması, dere yatakları yakınında araç, gereç, eşya ve malzeme bulundurulmaması, hayvan otlatılmaması, gün içerisinde gezi, piknik, doğa yürüyüşü, avlanma, mantar toplama, eğlence ya da turistik amaçlı seyahatte bulunulmaması ve lüzum olmadıkça 112 ihbar hattının gereksiz yere kullanılmaması hayati bir önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.”