ÇORUM’A KIYMAYIN!

Çorumlu, yıllarca “çimento tozu” soludu. Çanak şeklindeki konumu nedeniyle, yoğun kömür kullanımı sonucu, kış aylarında Türkiye’nin havası en kirli kentleri arasında hep ilk 5’te yer aldı. Hatta doğalgaz kullanımının son derece yaygınlaşmış olmasına rağmen, hâlâ da “havası kirli kentler” sıralamasının başlarından düşmüyor.

Hava kirliliği yüzünden, Çorum’da solunum yolu hastalıklarının oransal olarak çok yaygın olduğu da bir gerçek. Şimdi ise Çorum halkı, araba lastiklerinin yakılarak enerjiye dönüştürülmesini teşvik edecek yasa teklifi ile, yeni bir risk karşısında bulunuyor.

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM’ye sunulan Torba Yasa Teklifi içinde yer aldığı, buna göre, lastik yakarak enerji üretenlere, temiz enerji teşviği verilmesinin öngörüldüğü iddiaları karşısında, Kocaeli’nde ciddi tepkiler verilmeye başlandı.

Bu konuda ön sıralarda adı geçen Çorum’un da, hava kirliliğine yol açacak yeni bir unsura hiç tahammülü yok. Çorum’a bu nitelikte bir tesis kurulmasına, mutlak surette engel olunması, kamuoyunun son derece duyarlı olması gerekiyor.

(Haber Merkezi)