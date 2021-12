İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yeni yıl nedeniyle bir açıklama yaptı.

“Yorucu ve sıkıntılarla dolu bir yılı geride bırakırken karşılamakta olduğumuz yeni yılı herkes için güzel ve iyi temennilerle karşılamayı diliyorum” diyen Özsaçmacı, “Geçtiğimiz yılların birçoğunda ülkemiz ve şehrimiz için kayıplarla dolu olması yanında büyük tahribatların hem sosyal hem ekonomik olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle karşılamak üzere olduğumuz yeni yılın tüm tahribatların onarılması insanımızın daha müreffeh yaşamasını sağlamak en büyük hedeflerimizden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bekir Özsaçmacı yılbaşına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle son yirmi yılın şehrimiz açısından kayıplarla dolu olması Anadolu kaplanı olan Çorum’umuzun bu süre zarfında tabiri caiz ise her yıl bir dişini sökerek tanınmayacak hale getiren bu iktidardan kurtulacağı günler yeni yılımızla birlikte inşallah müjdelenecektir.

Kıymetli hemşerilerim son yirmi yılın tahribatını saymakla bitirilemeyecek boyutlarda ancak sıkıntılarla dolu 2021 yılını uğurlarken Çorum’un vaatler dışında gerçekleşen bir ilerlemesinin olmadığını görmekteyiz. Çorum’a kaşıkla verilen hep kepçeyle geri alındı, almaya da devam ediyorlar. Her geçen gün kaşığı küçültüp kepçeyi büyüttüler. 10 yıl önce asgari ücretle alabildiklerimizi bugünün asgari ücretiyle alabilmemiz mümkün değil. Daha bu vaatleri yerine getirmeden ekmekten başlayarak birçok şeye zam geldi. Faturalarımız giderek kabarmaya başladı. Ödediğimiz vergiler artmaya başladı. Hastane masraflarımız ve eğitim masraflarımız artmaya başladı. Her geçen günümüz bir önceki günümüzü aratır olmaya başladı. 2021 yılında vaat edilenlerin yapılmadığı, Çorum’un giderek fakirleştiği buna rağmen Ak Parti’nin giderek zenginleştiği bir yıl olmuştur.

Bunca yıl içerisinde hemşerilerimizi karamsarlığa sevk eden bu günlerin yaşanmayacağı çok güzel iyi günler göreceğimiz 2022 yılının olmasını ümit ediyor azim ve kararlılığımızı bu yönde diri tutuyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyor. Sağlıklı, mutlu olmalarını temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)