Çorum’a karavan kampı kurulacak

Çorumlu iş insanı, Zorlu VİP Dizayn sahibi, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Elvan Zorlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak “Dünyanın Merkezi Çorum’umuza çok yakında Karavan Kamp ve Parkı açılıyor” dedi.

Çorum’a Karavan kamp ve parkının hayırlı olmasını dileyen Zorlu, “Emeği geçen başta Dr. Halil İbrahim Aşkın başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımız İsmail Yağbat, Remzi Çöplü, Alper Zahir, Turan Candan ve Zübeyir Tuncel’e ZORLUVIP olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu güzel yatırımın şehrimize değer katacağına inanıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

