Çorum’a kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ilimizde yarından itibaren 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

Çorum’da hafta başında 13 derece olan sıcaklık düşmeye başladı. Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca etkili olacak kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Son yılların en kurak kışını geçiren Çorum’da 3 günlük yoğun kar yağışı beklenmesi vatandaşları da sevindirdi.

Meteoroloji ayrıca kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksama, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıkları yağışla beraber ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde ise mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibaren ise ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.

(Haber Merkezi)

