Çorum’a ilk Tarım Market 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketi Çorum’da da hizmete açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde kentin ilk Tarım Market’ini açtı.



Açılışa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, davetliler ile mağaza yetkilileri katıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından doğrudan üreticilerden alınan doğal ve kaliteli ürünlerin hesaplı fiyatlarla direkt vatandaşa ulaştırmak amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketi halen Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova’daki şubeleriyle hizmetlerini sürdürüyor.

(Aliye ÖNCEL)

