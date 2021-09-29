Çorum’a hâkim ve savcı atandı

24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreninde Çorum’a bir hâkim, yedi cumhuriyet savcısı atandı.

24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları kura töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Çekilişle adayların hangi ilde görev yapacağı da belli oldu.

Atama listesine göre; Çorum’a bir hâkim ve yedi cumhuriyet savcısı atandı.

Muhammed Yasir Demirdöğen Çorum Hâkimliğine; Fatih Aydoğa, Furkan Sefa Efe, Arif Er, Osman Buğra Tekne, Abdulsamet Yazıcı ve Ahmet Burak Kara Çorum Cumhuriyet Savcılığına atandı. (Haber Merkezi)

