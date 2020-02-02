AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın düzenlediği toplantıya katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milletvekili Ceylan, Ahlatcı’nın 1 yıllık görev süresinde yıllardır bu görevi yapıyormuş gibi Çorum’a katma değer sağlama adına büyük emek sarfettiğini ve bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Türk Bayrağı’na yönelik Yunan milletvekilinin yaptığı hareketi haysiyetsizlik olarak değerlendiren, Çorum’dan da gereken tepkinin verildiğini anlatan Ceylan, Libya ile yapılan anlaşma ile Doğu Akdeniz’de ülkemiz üzerine oynanan oyunların bozulduğunu, Irak ve Suriye’de yapılan harekatlar ile de yanıbaşımızda uydu bir terör devletine izin vermeyeceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini açıkladı.

Çorum’un her evinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinin izi olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımıza kitapları ücretsiz veriliyor. Engellilere, yaşlılara yardımlar yapılıyor. Yakacak sıkıntısı yaşayanlara kömür yardımı yapılıyor. Aşı olmayana aş veriliyor” diyen Çorum Milletvekili Ceylan, “Kimse bize Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi öğretme kalkmasın. Çorum’a nasıl hizmet vereceğimizi öğretmeye kalkmasın. Biz işimizi iyi biliyor, dersimize iyi çalışıyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Geçmişte bu ülkeye çivi dahi çakmayanların bugün ülkemizin Libya ve Suriye’de olmasını eleştirdiğini ve lafla algı yaratmaya çalıştığını söyleyen Milletvekili Ceylan, “Kimse bize ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, nasıl bu ülkeye hizmet edeceğimizi ve siyasetin nasıl yapılacağını öğretmeye kalkmasın. Birileri konuşur AK Parti ise yapar. Biz şu anda Çorum’a hizmete odaklandık” dedi.

Milletin refah seviyesini artırma adına önemli çalışmalar yapıldığını, AK Parti iktidarı döneminde ilimize 17 yılda 16,5 milyar TL’lik yatırım geldiğini, 2019 yılında TKDK’dan çiftçiye 215 milyonluk destek sağlandığını, Tarım Bakanlığı’na sunulan 47 projenin birkaç gün önce tamamının geçtiğini ve 65 milyonluk daha destek sağlandığını ifade eden Milletvekili Ceylan, bu yapılanların sık sık hatırlatılması gerektiğini de açıkladı.

İktidarları döneminde yapılan hastanede bugüne kadar 30 bin anjiyo ve 2 bin açık kalp ameliyatı gerçekleştiğini, bu kişilerin aileleri ile birlikte civar illere gitmesinin önüne geçilerek mağduriyetlerin önlendiğini ifade eden Ceylan, şimdi de haftaya temele hazır hale gelecek olan Bölge Onkoloji Merkezi’nin teçhizatıyla birlikte 50 milyonluk bir yatırımla Çorum’a kazandırılacağını anlattı.

Milletvekili Ceylan, yaklaşık 500 milyona malolacak Kırkdilim tünellerinin 2021 yılında bitirelerek hizmete açılacağını, Çorum’un ihtiyacı olan 200 yataklı yeni hastane için gerekli tüm izinlerin alındığını, Diş Hastanesi ve Tıp Fakültesi binalarının ihalesinin bu yıl yapılacağını da dile getirdi.

“Hastane önündeki dalma altgeçide başlamalıyız” diye konuşarak bu bölgede durakların yeniden düzenleneceğini, gelen hastanın yine ön taraftan giriş yapacağını, ancak çıkan hastanın durakların arkaya alınması ile birlikte arkadan çıkacağını ifade eden Milletvekili Ceylan; “Bana bir tane Çorum için çaktıkları çive gösteremeyecek olan siyasiler bu hizmetlere teşekkür etmeli. Eleştiriyi bırakıp alkışlasınlar. Onkoloji Merkezi’ni Temmuz, Ağustos aylarında hizmete açacağız” dedi.

AK Parti’ye yönelik yapılan eleştirilere de değinen Milletvekili Ceylan, “SSK kuyruklarını, Ziraat Bankası önünde emeklilerin maaş kuyruklarını, faizleri bir gecede yüzde 300’lere fırlatanların bugün faizlerin yüzde 7-8’lerde olmasını eleştirme hakkı yoktur” diye konuştu.

Çorum’da sulu tarıma geçilmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını belirterek DSİ yatırımlarının ödeneğinin olmadığı yönündeki açıklamalarla ilgili Bölge Müdürü ile görüşme yapacağını söyleyen Ceylan, Alaca’ya kurulması planlanan Hayvancılık OSB için bir Ziraat Mühendisi olarak çekinceleri bulunduğunu, Polis Moral Eğitim Merkezi’nin kışlanın yerinde kurulması için görüşmelerin devam ettiğini, aynı bölgede Belediye ile yapılacak imar planı değişiklikleri sonrasında Valilik ek binasındaki kamu binalarının taşınmasının sağlanarak Gazi Caddesi üzerindeki 9 katlı binanın Kadeş Barış Meydanı ile entegre şekilde yeşillendirilerek Çorumluların hizmetine sunulacağını da dile getirdi.

Çorum’da karayollarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Milletvekili Ceylan, Mecitözü-Çorum arası duble yolun bu yıl tamamlanacağını, Ortaköy ve İskilip yollarında çalışmaların sürdüğünü, İskilip’te AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP’li Belediye arasındaki polemiklerin Cumhur İttifakı’na zarar vereceğine inanmadığını, Kargı’da yangından zarar gören 8 ailenin evlerini aynı yere yapmak istemesi nedeni ile sürecin geciktiğini, Dutludere Projesi’nde yeniden ihaleye çıkılacağını, Sungurlu Kırankışla Göleti için arazi sahiplerinin mahkemeden vazgeçerek kamulaştırmanın bitmesini sağlaması halinde işin tamamlanabileceğini, Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılmasını istediğini ve son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili önceki gün Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile iki saate yakın bir toplantı yaptıklarını ve huzurlu bir kent olan ilimizin huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)