Önceki akşam Adalet Bakanı ile görüştüklerini ve Çorum Adliye Binası konusunda mutabık kaldıklarını anlatan Ceylan, “Proje çalışmalarını başlattık inşallah 2-2.5 yıl içinde yeni adliye binasını kavuşturacağız. Biz böyle güzel hizmetler yaparken Türkiye‘nin derdi ile uğraşırken, geçmişte devlet hastaneleri ile SSK hastanelerini birleştirirken bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bütün dünya kabul etti” dedi. Bazılarının Ak Parti’nin tüm yaptıklarına karşı çıktığını belirten Ceylan, “Bunlar sağlık sektöründe yaptığımız değişikliklerin reformların her zaman karşısında oldular. Son üç ayda 67 bin vatandaşa 82 milyon yardım yaptık. Kooperatifler aracılığı ile halk bank ve kamu bankaları aracılığı ile esnafa kim gelirse gelsin tüm istediklerini verdik. Son olarak 3 ay daha SSK ve Bağkur prim borçlarını erteleyeceğiz.

Konutlara hareketlilik getirmek için 0.65’lere kadar indirim yapıldı. Şu ana kadar 1600 derslik yapmışız. Belirli okullarda yoğunluk olabilir ancak çorumdaki derslikte öğrenci ortalaması 22 bizim hedefimiz 18’e düşürmek” dedi.

Muhalefet partilerinden milletvekillerinin arada Çorum’a geldiğini, hatta Ankara’da Çorum’a gelip gitmeyenlerin ucuz siyaset yaptıklarını belirten Ahmet Sami Ceylan, “Çorum halkı olarak misafirperveriz gelsinler Çorum’un misafirperverliğini tarihi güzelliklerini görsünler misafir edelim Çorum’a hizmet yapmayı biz biliriz. 19 yıldır Türkiye’nin nereden nereye geldiği ortada önce baksınlar yapılanlara ondan sonra siyaset yapsınlar” şeklinde konuştu.

DOĞAL AFETLER KONUSUNDA GEREKEN YAPILACAK

Çorumun belirli bölgelerinde doğal afetler meydana geldiğini ve çiftçilerin dolu ve selden zarar gördüğünü anlatan Ahmet Sami Ceylan, “Bu Allah’ın takdiridir bunları mağdur etmeyeceğiz gereken tespit yapıldı. Geçen yıl sel ve doludan zarar gören çiftçiye 5 milyon liralık tohum desteği yapmışsak bu seferde gereken yapılacak. Borç ertelemekse ertelemek içimizdeki İrlandalılara alıştık onlar da bizim hizmetlerimize almışsın” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)