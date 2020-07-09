“Çorum’a hizmet için çabalıyoruz”

Her zaman halkın içinde olmayı tercih eden Yusuf Ahlatcı önceki gün de esnaf ziyaretleri yapark hem sorunlarını hem de taleplerini dinleme imkanı buldu.

Gazi Caddesi ve Altıncılar Arastası esnafını gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Ahlatcı, AK Parti olarak esnafın durumunun kendileri için büyük önem taşıdığı söyledi. Esnafa hayırlı iş bol kazanç temennisinde bulunan Yusuf Ahlatcı, bu zor zamanları da birlikte aşarak, özlenen güzel günlere kavuşulacağını ifade etti.

İşyerlerinin açılmasının ekonominin çarklarının dönmesi açısından önemli olduğunu kaydeden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, insan sağlığının her şeyden daha çok önemli olduğunu, bunun içinde vatandaşlardan ve esnaftan alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz insanlarımızın önce gönüllerini fethetmek, sonra da oylarına talip olmak durumundayız” sözüne önem verdiklerine vurgu yapan Yusuf Ahlatcı, Çorum’un hak ettiği hizmet anlayışına kavuşması için “gece gündüz” demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti’nin her zaman değişimden ve kendini yenilemekten yana olduğuna değinen Ahlatcı, ilk günkü heyecanla millete hizmete devam ettiklerini vurguladı.

Esnaf ziyareti sırasında Yusuf Ahlatcı, havanında güneşli olmasıyla yürüyüşe çıkan ve alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Onların taleplerini de dinleyen Ahlatcı, hatıra fotoğrafı da çekindi.

(Haber Merkezi)