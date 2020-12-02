“Çorum’a her yatırımın yanındayız, destekleriz”

Hastane nöbetleri devam ederken, teknik bir heyetin gelmesi ve iktidar mensuplarının hastanenin yeniden hizmete sunulacağını açıklamaları üzerine, eylemi sonlandırıp kendilerine de teşekkür ettiklerini anlatan Özsaçmacı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in soruna “çözüm odaklı” yaklaşımına ise iktidar temsilcileri tarafından gayri ciddi değerlendirmeler yapıldığını üzülerek gördüklerini ifade etti.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hastane’nin son bloku, önceki hükümet döneminde, efsane bakanımız, ekim ayında kaybettiğimiz rahmetli Osman Durmuş tarafından yaptırılmıştı. AKP’liler, kendilerinden önce hiç hastane yapılmadığını mı sanıyorlar? Biz, Çorum için yapılan her yatırımın yanında ve destekçisi oluruz. Ancak samimi yaklaşımlarda bulunan Sayın Abdulkadir Şahiner’in açıklamalarına gayri ciddi cevap verenlerin bu tutumunu Çorum halkının takdirine bırakıyoruz. Sungurlu Belediye Başkanımız, gerekirse o hastaneyi gayet güzel yapar.”

(Haber Merkezi)

olarak görüp geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz Korona virüsle mücadele sürecinde bu günü sizlerle doya doya geçirememenin hüznü içerisinde olsak da, gelecek güzel günlerimizin ümidiyle sizlere sarılmanın muhabbet etmenin hasreti içinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” (Haber Merkezi)